Українська Airlogix та фінська Innokas планують локалізувати виробництво БпЛА у Фінляндії

Це вже третя міжнародна виробнича домовленість компанії Airlogix за останній рік

Український виробник безпілотних авіаційних систем Airlogix та фінська компанія Innokas підписали угоду про наміри створити у Фінляндії спільне підприємство для випуску безпілотних систем. Про це повідомили у пресслужбі компанії Innokas.

Договір підписали під час Днів промисловості DALO у Данії головний інвестиційний та фінансовий директор Airlogix Олександр Андрощук та генеральний директор Innokas Янне Костамо. Угоду уклали в межах ініціативи Build with Ukraine.

Наступний етап передбачає розробку правової, технічної та виробничої моделі співпраці й підготовку необхідної інфраструктури у Фінляндії.

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Згідно з домовленостями, Innokas має забезпечити виробничі та інженерні можливості для локалізації й масштабування виробництва у Фінляндії. Водночас основні технології та інженерні рішення залишатимуться українськими.

В Airlogix наголошують, що вироблені системи будуть призначені виключно для зміцнення обороноздатності України та її Сил оборони.

«Для нас принципово важливо, щоб ця співпраця відбувалася в рамках ініціативи Build with Ukraine та служила одній чіткій меті: збільшити обсяги виробництва українських безпілотних систем для потреб Сил безпеки та оборони України. Паралельно з розширенням виробництва БПЛА в Україні ми нарощуємо виробничі потужності в Європі для виробництва додаткових систем», – сказав фінансовий директор Airlogix Олександр Андрощук.

Це вже не перший договір Airlogix з іноземними компаніями щодо виготовлення дронів. Так, у лютому 2026 року в рамках колаборації між Airlogix та німецькою компанією з розробки софту для дронів Auterion на території Німеччини створили підприємство Auterion Airlogix Joint Venture GmbH на якому виготовлятимуть дрони Anubis та Seth-X-G.

У травні цього року стало відомо, що в рамках угоди між Україною та Канадою про виробництво дронів, створять нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.

"Проєкт, що буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади, пришвидшить постачання українським воїнам обладнання для проведення розвідки і планування операцій", - повідомили в українському Міноборони.

Airlogix — українська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів і безпілотних авіаційних комплексів для військового та цивільного застосування.

Головною розробкою компанії є розвідувальний БпАК GOR, призначений для тактичної та стратегічної розвідки. За даними виробника, комплекс має тривалість польоту до 4 годин, робочу висоту до 3500 м, дальність польоту до 260 км і передачу даних на відстань до 80 км.