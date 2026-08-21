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Росіяни масовано атакували Сумщину безпілотниками

Під атакою опинилися Конотоп і Суми, є постраждалі.

Росіяни масовано атакували Сумщину безпілотниками
Наслідки обстрілу Сум
Фото: Telegram

Сумська область опинилася під масованою атакою росіян із застосуванням ударних безпілотників. Ввечері ворог обстріляв Конотоп, а вночі вибухи лунали у Сумах.

Як повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, у Конотопі зафіксовано три прицільні удари реактивними БПЛА по житловому сектору. Пошкоджені будинки, в однієї жінки гостра реакція на стрес. За словами посадовця, дивом минулося без загиблих та травмованих.

У Сумах влучання сталися на чотирьох локаціях, один з ударів було завдано по двоповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу є масштабні руйнування. Постраждали двоє людей, медики надають їм потрібну допомогу.

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