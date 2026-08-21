Четверо мешканців Запорізької області поранені російськими атаками

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запорізьку область 1069 разів. Від ударів РФ постраждав 51 населений пункт. Поранені четверо людей у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

У обласному центрі поранений 19-річний хлопець. Його госпіталізували із травмами середнього ступеня тяжкості. У Кушугумі російський fpv-дрон атакував легковий автомобіль на подвір'ї приватного будинку. Поранень дістав 39-річний чоловік. А у Вільному внаслідок удару ворожого дрона по околиці села поранений 40-річний чоловік.

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Війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Зорівці, Бойковому, Заливному, Трудовому, Розумівці, Червоному Яру, Свободі, Омельнику, Микільському, Преображенці, Червоній Криниці, Єгорівці.

787 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Новояковлівку, Наталівку, Вільне, Антонівку, Українку, Степногірськ, Степове, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Лугівське, Гуляйпільське, Щербаки, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Долинку, Копані, Верхню Терсу, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку.

Зафіксовано 10 ударів РСЗВ по Степногірську, Новоселівці, Гіркому, Копанях.

255 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Надійшло 70 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.