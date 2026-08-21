ЗМІ: 80 українців стали дезертирами з 2022 року під час навчань у німецькій Саксонії

Німецьке видання Hase Post стверджує, що упродовж повномасштабного російського вторгнення в Україну 80 чоловіків, спрямованих на військові навчання на полігон Альтенграбов у федеральній землі Саксонія-Ангальт, стали дезертирами.

До незаконного залишення території навчального центру нібито вдалися ті, хто був примусово мобілізований в Україні. У Німеччині вони не мали права на оформлення тимчасового захисту навіть до зміни правил Єврокомісією - адже дія цього статусу поширюється лише на цивільних.

Для того, щоб уникнути екстрадиції в Україну, де для них передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, чоловіки подають запит на отримання притулку в Німеччині. Факт дезертирства зводить шанси на отримання статусу біженця практично до нуля, але на час розгляду заяви та оскарження відмови вислати колишніх військових за межі країни заборонено.

Загалом Німеччина за роки повномасштабної війни провела навчання для майже 30 тисяч українських захисників, зафіксовано декілька сотень випадків втечі від обов'язку.