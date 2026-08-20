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Росіяни атакували дронами громади на Запоріжжі: є постраждалі

Двоє чоловіків дістали поранення.

Росіяни атакували дронами громади на Запоріжжі: є постраждалі
Іван Федоров
Фото: facebook/Ivan Fedorov

Ввечері 20 серпня росіяни атакували дронами Запорізький район. Двоє людей постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Кушугумі російський fpv-дрон атакував легковий автомобіль на подвір'ї приватного будинку. Поранень дістав 39-річний чоловік.

У Вільному внаслідок удару ворожого дрона по околиці села поранений 40-річний чоловік.

  • У Запорізькій області упродовж доби постраждали шестеро мешканців через російські атаки. Загалом вчора окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах.
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