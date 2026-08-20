Росіяни атакували дронами громади на Запоріжжі: є постраждалі

Ввечері 20 серпня росіяни атакували дронами Запорізький район. Двоє людей постраждали.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Кушугумі російський fpv-дрон атакував легковий автомобіль на подвір'ї приватного будинку. Поранень дістав 39-річний чоловік.
У Вільному внаслідок удару ворожого дрона по околиці села поранений 40-річний чоловік.
- У Запорізькій області упродовж доби постраждали шестеро мешканців через російські атаки. Загалом вчора окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах.