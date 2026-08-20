Росіяни атакували дронами громади на Запоріжжі: є постраждалі

У Вільному внаслідок удару ворожого дрона по околиці села поранений 40-річний чоловік .

У Кушугумі російський fpv-дрон атакував легковий автомобіль на подвір'ї приватного будинку. Поранень дістав 39-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

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