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Майже 50 разів упродовж дня окупанти атакували Дніпропетровщину (оновлено)

Двоє людей поранені внаслідок обстрілів.

Майже 50 разів упродовж дня окупанти атакували Дніпропетровщину (оновлено)
Наслідки атаки на Дніпропетровщину 20 серпня
Фото: Олександр Ганжа/Telegram

 Майже 50 разів упродовж дня, 20 серпня, окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками і артилерією. Двоє людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька громади. Пошкоджені інфраструктура, будинок культури, заправка, магазин, приватні оселі, автомобілі. 

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Постраждав 63-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. 

У Синельниківському районі противник завдав удару по Покровській та Слов'янській громадах. Понівечені приватний будинок та автівка. 

 58-річний чоловік дістав поранень. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

У Самарівському районі росіяни били по Магдалинівській громаді.

Також близько 20:50 ворог атакував Павлоград. Зайнялася пожежа на території приватного домоволодіння. Рятувальники працюють на місці та приборкують вогонь.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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