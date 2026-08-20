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Колишню прокурорку з Керчі заочно засудили до 13 років в'язниці за державну зраду

Її також позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 3 роки.

Колишню прокурорку з Керчі заочно засудили до 13 років в'язниці за державну зраду
експрокурорка з Керчі
Фото: прокуратура АРК і Севастополя

Суд виніс заочний вирок експрацівниці української прокуратури в Криму за державну зраду. 

Вона отримала 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила прокуратура АРК та міста Севастополя.

У 2014 році прокурорка Керчі перейшла на бік росіян. Вона пристала на пропозицію окупантів і стала так званою «помічницею прокурора Керчі». У 2018 році засуджена перейшла на аналогічну посаду в незаконну «прокуратуру Красногвардійського району».

Жінка досі працює в самопроголошеному органі, допомагаючи РФ проводити підривну діяльність проти України та посилювати окупаційний режим у Криму, наголосили у прокуратурі.

Окрім позбавлення волі та конфіскації майна, суд позбавив зрадницю права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 3 роки.

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