На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення після російської атаки

У частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення. Про це повідомило "Сумиобленерго".

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Абонентам порадили переглядати інформацію щодо відключення в особистому кабінеті, а також на сайті підприємства.

За даними енергетиків, після масованої ракетно-дронової атаки РФ у ніч на 20 серпня без світла також залишилися споживачі в Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Під час повітряної тривоги відключилася високовольтна лінія, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Через це станція вже 15-й раз від початку року перейшла на живлення від дизель-генераторів.

Оглянути лінію та визначити можливе місце пошкодження енергетики зможуть після того, як це дозволять умови безпеки.