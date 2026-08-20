У Вишневому та Броварах на Київщині тимчасово погіршилася якість повітря

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Станом на ранок 20 серпня у містах Вишневе та Бровари на Київщині зафіксували тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомили у Київській ОВА.

За даними системи моніторингу, у цих населених пунктах фіксується підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу. Це може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, дітей та осіб, чутливих до подразнень.

До покращення ситуації фахівці рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води і за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

В інших населених пунктах , де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не фіксується.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.