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Генштаб підтвердив ураження цілей у Татарстані та в Краснодарському краї РФ

Уражено НПЗ та нафтовий термінал противника.

Генштаб підтвердив ураження цілей у Татарстані та в Краснодарському краї РФ
Фото: Генштаб

19 серпня та у ніч на 20 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили важливі об’єкти противника у Татарстані та в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили у Генштабі. 

Уражено нафтопереробний завод «ТАНЕКО» у Нижньокамську Республіки Татарстан. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

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«ТАНЕКО» може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Задіяний у забезпеченні армії противника.

Окрім того, уражено нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Волні Краснодарського краю РФ. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

«Таманьнефтегаз» – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. Забезпечує логістичні та паливні потреби армії РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових об'єктах противника триває, зазначили у Генштабі. 

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