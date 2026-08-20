Зросла кількість жертв російської атаки на будівлю поліції в Житомирі (оновлено)

Станом на ранок 20 серпня відомо про трьох загиблих та 53 поранених.

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Російські війська 19 серпня атакували Житомир реактивними дронами. Про удар повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Станом на ранок наступного дня кількість жертв удару зросла до трьох.

"Рятувальники продовжують працювати на місцях – пожежа ліквідована. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи: надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце події. До робіт залучені рятувальники-верхолази з Черкащини та Рівненщини", – написали співробітники ДСНС.

За інформацією в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, спочатку було відомо про 2 загиблих поліцейських, щонайменше 20 людей поранені.

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"Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху", – зазначив він.

Ввечері 19 серпня кількість постраждалих зросла. За оновленими даними від очільника МВС Івана Вигівського, відомо вже про 40 поранених.

Він зазначив, що в момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститись в укриття, але подвійний прямий удар забрав життя двох працівників поліції.

Фото: Іван Вигівський/Telegram

Артем Зубчук. Капітан поліції, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області. Йому було 32 роки.

Юлія Євдокимова, якій було 39 років. Підполковник поліції, помічниця начальника ГУНП в Житомирській області.