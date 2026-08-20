Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 20 серпня пошкоджено приміщення дитячої лікарні в Солом’янському районі. Серед пацієнтів та медичного персоналу постраждалих немає.

Про це повідомив Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

У будівлі стаціонару та відділеннях лікарні на всіх поверхах вибило вікна. У частині палат і кабінетів пошкоджені двері. Найбільше постраждали технічні приміщення. Одне з них унаслідок атаки повністю зруйноване.

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Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і наслідки російського удару.

Фото: КМДА Росія обстріляла дитячу лікарню

Фото: КМДА Обстріл лікарні у Києві

Фото: КМДА Обстріл дитячої лікарні

Фото: КМДА Обстріл дитячої лікарні