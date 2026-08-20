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У Києві через російську атаку пошкоджена дитяча лікарня у Солом’янському районі

Серед пацієнтів і медиків внаслідок обстрілу постраждалих немає.

У Києві через російську атаку пошкоджена дитяча лікарня у Солом’янському районі
Обстріл лікарні у Києві
Фото: КМДА

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 20 серпня пошкоджено приміщення дитячої лікарні в Солом’янському районі. Серед пацієнтів та медичного персоналу постраждалих немає.

Про це повідомив Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

У будівлі стаціонару та відділеннях лікарні на всіх поверхах вибило вікна. У частині палат і кабінетів пошкоджені двері. Найбільше постраждали технічні приміщення. Одне з них унаслідок атаки повністю зруйноване.

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Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і наслідки російського удару.

Росія обстріляла дитячу лікарню
Фото: КМДА
Росія обстріляла дитячу лікарню

Обстріл лікарні у Києві
Фото: КМДА
Обстріл лікарні у Києві

Обстріл дитячої лікарні
Фото: КМДА
Обстріл дитячої лікарні

Обстріл дитячої лікарні
Фото: КМДА
Обстріл дитячої лікарні

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