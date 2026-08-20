Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 20 серпня пошкоджено приміщення дитячої лікарні в Солом’янському районі. Серед пацієнтів та медичного персоналу постраждалих немає.
Про це повідомив Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.
У будівлі стаціонару та відділеннях лікарні на всіх поверхах вибило вікна. У частині палат і кабінетів пошкоджені двері. Найбільше постраждали технічні приміщення. Одне з них унаслідок атаки повністю зруйноване.
Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і наслідки російського удару.
- У ніч на 20 серпня Росія влаштувала терор для Києва. По столиці били крилатими ракетами, балістикою та дронами. Станом на ранок відомо вже про 13 загиблих та понад 40 постраждалих. 21 серпня у столиці оголошений День жалоби.