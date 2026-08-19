Понад 4 млрд грн спрямує уряд на закупівлю систем резервного живлення для 905 київських будинків

ТОВ “Нафтогаз Біоенергія - А”, дочірнє підприємство групи НАК “Нафтогаз”, вийшло на Prozorro з закупівлею послуг з розміщення систем незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках міста Києва. Про це LB.ua стало відомо з оголошення про тендерну закупівлю. В тендері йдеться про перший етап робіт, очікувана вартість цієї закупівлі - 4,358 млрд грн, джерела живлення будуть закуплені для 905 будинків столиці.

Закупівля проводиться за бюджетні кошти в рамках реалізації планів стійкості регіонів напередодні зими. Реалізація цього проєкту закладена в березні поточного року урядовою постановою №353. Постанова передбачає спрощені процедури фінансування, укладання договорів, розміщення, прийняття в експлуатацію систем незалежного живлення для багатоповерхівок Києва.

В квітні ми писали про те, як відбувається інформування і збір заявок від будинків Києва на участь в експериментальному проєкті. Основними умовами участі були: висотність будинків і залежність інженерних систем від живлення (насоси на тепло і опалення); проведення зборів мешканців будинку, які підтвердять згоду на участь в проєкті (50% + 1 голос, незалежно від форми управління будинку); безоплатне прийняття обладнання з подальшим його самостійним обслуговуванням (витрати на енергоресурси).

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Заявки подавалися через керуючі компанії районів, термін подачі продовжили від початкових 30 днів майже до кінця травня. Загалом було зібрано більше тисячі заявок на весь Київ, проте деякі будинки відсіялися (якщо вже мали аналогічні джерела живлення або не відповідали технічним критеріям проєкту).

Наразі список складається з 905 будинків Києва. Найбільше заявок прийнято в Дарницькому і Деснянському районах, відповідно 206 і 180 адрес. Найменше - в Подільському (23) і Печерському (35) районах.

Очікувана вартість послуг, які планує отримати замовник, складає 4,358 млрд грн. Кінцевий термін подання пропозицій - до 26 серпня. Закупівля розбита на 10 лотів, відповідно до кількості районів Києва. Учасники можуть подаватися на окремі лоти. Важливо, що підрядник надає комплексну послугу: саме обладнання, його підключення в будинок і інтеграцію в будинкові мережі, перевірка автономної роботи системи. Базовий комплект системи незалежного резервного живлення складається з: генератора, інвертора, гібридної акумуляторної системи накопичення електроенергії.

За даними LB.ua, координатором цієї експериментальної програми є радник президента України Олександр Кубраков. Оператором закупівлі і контроля надання послуг підрядниками визначено ТОВ “Нафтогаз Біоенергія - А”, згідно даних youcontrol керівником цього підприємства в травні 2026 року став Руслан Ничік. До грудня 2025 року Ничік був керівником Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області. В минулому Ничік і Кубраков мали спільні проєкти в рамках приватних компаній комунального сервісу багатоквартирних будинків, зокрема мереж “Місто для людей” і “Єврокомунсервіс”.