Міністр енергетики Литви під час масованої атаки РФ на Київ переховувався в укритті

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас, який перебуває з візитом в Україні, провів ніч в укритті в Києві через масовану атаку Росії. Разом із литовською делегацією він переховувався від ударних дронів та балістичних ракет.

Про це Савіцкас розповів вранці в ефірі LRT RADIO.

За словами міністра, повітряна тривога тривала всю ніч і на момент розмови ще не завершилася. Водночас, зазначив він, ознак нової балістичної загрози вже не було, хоча зберігалася небезпека ударів дронами.

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"Довелося пережити те, що значна частина українців переживає дуже часто", – сказав урядовець.

Що відомо про візит Савіцкаса?

Савіцкас прибув до Києва у середу з дводенним візитом. Під час поїздки він зустрівся з міністром енергетики України Денисом Шмигалем. Сторони підписали спільну декларацію про посилення співпраці в енергетичній сфері. У межах домовленостей Україна ділитиметься з Литвою досвідом захисту критично важливих енергетичних об'єктів, набутим під час повномасштабної війни.

Савіцкас зазначив, що представники литовських енергетичних компаній уже почали предметні переговори з українськими колегами про те, які заходи захисту є найбільш ефективними та як забезпечувати постачання електроенергії після пошкодження енергетичних об'єктів.

Країни домовилися підготувати план спільних дій на 2026-2028 роки. Крім того, Україна та Литва розглянуть можливість ширшого використання для потреб України Клайпедського термінала скрапленого природного газу. Йдеться, зокрема, про зберігання газу, доставленого через термінал, у підземних сховищах України, Литви або інших країн ЄС.