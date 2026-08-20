Міністр енергетики Литви під час масованої атаки РФ на Київ переховувався в укритті

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас, який перебуває з візитом в Україні, провів ніч в укритті в Києві через масовану атаку Росії. Разом із литовською делегацією він переховувався від ударних дронів та балістичних ракет.
Про це Савіцкас розповів вранці в ефірі LRT RADIO.
За словами міністра, повітряна тривога тривала всю ніч і на момент розмови ще не завершилася. Водночас, зазначив він, ознак нової балістичної загрози вже не було, хоча зберігалася небезпека ударів дронами.
"Довелося пережити те, що значна частина українців переживає дуже часто", – сказав урядовець.
Що відомо про візит Савіцкаса?
Савіцкас прибув до Києва у середу з дводенним візитом. Під час поїздки він зустрівся з міністром енергетики України Денисом Шмигалем. Сторони підписали спільну декларацію про посилення співпраці в енергетичній сфері. У межах домовленостей Україна ділитиметься з Литвою досвідом захисту критично важливих енергетичних об'єктів, набутим під час повномасштабної війни.
Савіцкас зазначив, що представники литовських енергетичних компаній уже почали предметні переговори з українськими колегами про те, які заходи захисту є найбільш ефективними та як забезпечувати постачання електроенергії після пошкодження енергетичних об'єктів.
Країни домовилися підготувати план спільних дій на 2026-2028 роки. Крім того, Україна та Литва розглянуть можливість ширшого використання для потреб України Клайпедського термінала скрапленого природного газу. Йдеться, зокрема, про зберігання газу, доставленого через термінал, у підземних сховищах України, Литви або інших країн ЄС.
- Уночі росіяни обстріляли Київ дронами, балістикою та крилатими ракетами. Станом на ранок 20 серпня відомо про 12 загиблих і 35 постраждалих. 21 серпня у столиці оголошений День жалоби.