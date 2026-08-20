Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр енергетики Литви під час масованої атаки РФ на Київ переховувався в укритті

Лукас Савіцкас прибув до України з дводенним візитом.

Міністр енергетики Литви під час масованої атаки РФ на Київ переховувався в укритті
Лукас Савіцкас
Фото: LRT

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас, який перебуває з візитом в Україні, провів ніч в укритті в Києві через масовану атаку Росії. Разом із литовською делегацією він переховувався від ударних дронів та балістичних ракет.

Про це Савіцкас розповів вранці в ефірі LRT RADIO.

За словами міністра, повітряна тривога тривала всю ніч і на момент розмови ще не завершилася. Водночас, зазначив він, ознак нової балістичної загрози вже не було, хоча зберігалася небезпека ударів дронами.

Реклама

"Довелося пережити те, що значна частина українців переживає дуже часто", – сказав урядовець.

Що відомо про візит Савіцкаса?

Савіцкас прибув до Києва у середу з дводенним візитом. Під час поїздки він зустрівся з міністром енергетики України Денисом Шмигалем. Сторони підписали спільну декларацію про посилення співпраці в енергетичній сфері. У межах домовленостей Україна ділитиметься з Литвою досвідом захисту критично важливих енергетичних об'єктів, набутим під час повномасштабної війни.

Савіцкас зазначив, що представники литовських енергетичних компаній уже почали предметні переговори з українськими колегами про те, які заходи захисту є найбільш ефективними та як забезпечувати постачання електроенергії після пошкодження енергетичних об'єктів.

Країни домовилися підготувати план спільних дій на 2026-2028 роки. Крім того, Україна та Литва розглянуть можливість ширшого використання для потреб України Клайпедського термінала скрапленого природного газу. Йдеться, зокрема, про зберігання газу, доставленого через термінал, у підземних сховищах України, Литви або інших країн ЄС.

  • Уночі росіяни обстріляли Київ дронами, балістикою та крилатими ракетами. Станом на ранок 20 серпня відомо про 12 загиблих і 35 постраждалих. 21 серпня у столиці оголошений День жалоби. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies