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Через російський обстріл 13 тисяч абонентів на Одещині залишилися без світла

Росіяни атакували південь області.

Через російський обстріл 13 тисяч абонентів на Одещині залишилися без світла
Наслідки російського обстрілу Одещини
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 20 серпня російська армія атакувала південь Одеської області. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. 13 тисяч абонентів залишилися без світла.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. 

Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням.

На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Пожежі, що виникли, повністю ліквідували. 

Постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

  • Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. Станом на ранок 20 серпня відомо про 12 загиблих.
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