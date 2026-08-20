Через російський обстріл 13 тисяч абонентів на Одещині залишилися без світла

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У ніч на 20 серпня російська армія атакувала південь Одеської області. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. 13 тисяч абонентів залишилися без світла.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням.

На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Пожежі, що виникли, повністю ліквідували.

Постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки.