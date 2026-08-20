Через російський обстріл 13 тисяч абонентів на Одещині залишилися без світла

У ніч на 20 серпня російська армія атакувала південь Одеської області. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. 13 тисяч абонентів залишилися без світла.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням.
На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Пожежі, що виникли, повністю ліквідували.
Постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
- Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. Станом на ранок 20 серпня відомо про 12 загиблих.