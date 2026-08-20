На Київщині через обстріл загинув чоловік, є постраждалі (оновлено)

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У ніч на 20 серпня російська армія атакувала Київщину. Через атаку загинув чоловік. За оновленими даними, постраждали семеро людей. Пошкоджений промисловий обʼєкт.

Про це повідомили у Київській ОВА та написав вранці начальник ОВА Тимур Ткаченко.

За оновленими даними, на Київщині постраждали семеро людей у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула.

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За даними начальника ОВА Тимура Ткаченка, масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.

У Бориспільському районі травмовано шестеро жителів. Четверо госпіталізовано до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами. Медики надають їм усю необхідну допомогу. У цьому районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів.

На місцях працюють усі оперативні служби.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київщині

«На жаль, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – йдеться у повідомленні.

Постраждалий чоловік перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено один з промислових обʼєктів. На місці працюють всі відповідні служби.

На світанку також повідомили про ракети у напрямку Київщини, зокрема на Бориспіль.