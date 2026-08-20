На Київщині через обстріл загинув чоловік, є постраждалі (оновлено)

У ніч на 20 серпня російська армія атакувала Київщину. Через атаку загинув чоловік. За оновленими даними, постраждали семеро людей. Пошкоджений промисловий обʼєкт.
Про це повідомили у Київській ОВА та написав вранці начальник ОВА Тимур Ткаченко.
За оновленими даними, на Київщині постраждали семеро людей у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула.
За даними начальника ОВА Тимура Ткаченка, масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.
У Бориспільському районі травмовано шестеро жителів. Четверо госпіталізовано до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами. Медики надають їм усю необхідну допомогу. У цьому районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів.
На місцях працюють усі оперативні служби.
«На жаль, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – йдеться у повідомленні.
Постраждалий чоловік перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено один з промислових обʼєктів. На місці працюють всі відповідні служби.
На світанку також повідомили про ракети у напрямку Київщини, зокрема на Бориспіль.
- Ворог вночі атакував також столицю балістикою та крилатими ракетами. Загинули люди.