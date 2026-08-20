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Розпочалася 1639-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Учора противник завдав 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 330 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 459 дронів-камікадзе та здійснили 3118 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бачівськ, Товстодубове, Винторівка, Яструбщина та Атинське Сумської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Товстодубове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів та три командно-спостережні пункти.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожих штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Волохівки, Караїчного, Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували в районах Зарічного та Лимана, а також у напрямках Шийківки, Карпівки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Різниківки, Озерного, Кривої Луки та Закітного, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямках населених пунктів Никифорівка, Діброва та Васютинське.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новодмитрівки, Павлівки, Олександро-Шультиного та Новоселівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 26 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Котлиного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Мирного, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Матяшевого, Світлого, Шевченка, Василівки, Удачного та Муравки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у напрямках населених пунктів Воскресенка, Піддубне, Нове Запоріжжя та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового та Новоселівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.