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Ворог атакував Харківщину дронами і ракетами. На фермі загинули тварини

Росіяни обстріляли 10 населених пунктів. 

Ворог атакував Харківщину дронами і ракетами. На фермі загинули тварини
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харків та область ракетами і дронами різних типів. Ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів. На свинофермі у с. Велика Комишуваха загинули близько 200 тварин. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, медики надали допомогу 57-річному чоловіку, який 14 серпня отримав поранення в с. Петрівка Куп’янського району. 

Ворог атакував БпЛА Салтівський, Холодногірський, Індустріальний райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 76 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

У Харкові пошкоджено АЗС. В Богодухівському районі понівечені приватний будинок, автомобіль, складське приміщення в сел. Золочів. У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок у с. Гнилиця. В Ізюмському районі пошкоджено корівник у с. Волохів Яр, складське приміщення, електромережі в с. Степок та свиноферму у Великій Комишувасі. Там загинули близько 200 голів свиней. У Харківському районі пошкоджений автомобіль в с. Лісне та приватний будинок у м. Дергачі. У Лозівському районі пошкоджено складську будівлю у с. Веселе. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 289 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 53 718 людей.

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