У Києві частково повернули світло після російського обстрілу

Ще частина осель без електроенергії.

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Працівники ДТЕК виконують ремонтні роботи на електричній підстанції в Києві, ілюстративне фото

Вранці 20 серпня енергетики повернули електропостачання для 50 тисяч родин у Києві після обстрілу.

Про це написали у пресслужбі ДТЕК.

Там розповіли, що сьогодні внаслідок масованої атаки ворога частина Києва залишилась без електропостачання.

Енергетикам вдалося повернути світло для 50 000 родин за резервними схемами. Ще близько 40 000 осель наразі без електроенергії.

Щойно військові та рятувальники дозволять, енергетики розпочнуть ремонт пошкодженого обладнання.