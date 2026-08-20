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У Києві частково повернули світло після російського обстрілу

Ще частина осель без електроенергії.

У Києві частково повернули світло після російського обстрілу
Працівники ДТЕК виконують ремонтні роботи на електричній підстанції в Києві, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вранці 20 серпня енергетики повернули електропостачання для 50 тисяч родин у Києві після обстрілу. 

Про це написали у пресслужбі ДТЕК

Там розповіли, що сьогодні внаслідок масованої атаки ворога частина Києва залишилась без електропостачання.

Енергетикам вдалося повернути світло для 50 000 родин за резервними схемами. Ще близько 40 000 осель наразі без електроенергії.

Щойно військові та рятувальники дозволять, енергетики розпочнуть ремонт пошкодженого обладнання.

  • Вночі у Києві та Броварській громаді внаслідок російської атаки була аварія в електромережі. Частина мешканців столиці та регіону залишилися без світла. 
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