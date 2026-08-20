РФ вночі запустила балістику, крилаті, авіаційні ракети, баражуючі боєприпаси і дрони

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У ніч на 20 серпня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Основною ціллю ворога була Київщина. РФ запустила балістику, крилаті, авіаційні ракети, баражуючі боєприпаси і дрони. ППО знешкодила частину цілей.

За даними Повітряних сил, противник атакував Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: Онікс, Циркон, Іскандер-М, С-400 із Курської, Ростовської, Брянської областей. Також запустив 36 крилатих і авіаційних ракетам Х-101/Іскандер-К/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської областей, 8 крилатих ракет Калібр із Новоросійська, два баражуючі боєприпаси «Бандероль».

Також атакував 168 ударними БпЛА типу Shahed (майже половина із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила та подавила 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, два баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також 145 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Фото: Повітярні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.