Зеленський про обстріл: без антибалістики в Україні серйозно думати про мир Росія не буде

Росіяни довго готувалися до масованого удару по Україні, який вони завдали по Україні цієї ночі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він додав, що окупанти комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру.

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Є руйнування в Києві та області, на Одещині та Чернігівщині.

У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, також дитячу лікарню та школу. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Станом на зараз відомо, що цей російський удар забрав життя 12 людей у Києві, є загибла людина в області. Ще близько 40 людей поранені.

На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру.

“На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA. Але перехоплювачі до “петріотів” поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти”, – заявив президент.