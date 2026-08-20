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РФ била по Херсонщині із авіації, артилерії та дронами. Є загиблі та поранені люди

Окупанти понівечили будинки, авто, музей, заклад громадського харчування, СТО, маршрутку та швидку.

РФ била по Херсонщині із авіації, артилерії та дронами. Є загиблі та поранені люди
Наслідки обстрілів Херсона, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область авіацією, артилерією та безпілотниками. Загинули шестеро людей, ще 20 – поранені. 

Як написав начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Новодмитрівка, Кізомис, Дар'ївка, Інгулець, Інгулівка, Чайчине, Федорівка, Вітрове, Лиманець, Микільське, Зарічне, Ясна Поляна, Понятівка, Берислав, Урожайне, Милове, Новорайськ, Червоний Яр, Раківка, Костирка, Чарівне, Золота Балка, Сагайдачне, Осокорівка, Нововоронцовка, Зміївка, Качкарівка, Миколаївка, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Хрещенівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили музей, заклад громадського харчування, станцію техобслуговування, маршрутне таксі, автівку швидкої, господарські споруди та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей. Якщо мешканці хочуть виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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