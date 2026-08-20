Сибіга після нічного обстрілу РФ закликав партнерів та українців за кордоном активізувати пошук ППО

Очільник МЗС Андрій Сибіга після чергового нічного обстрілу росіян закликав іноземних партнерів передати або продати Україні додаткові перехоплювачі та системи ППО.
Він закликав Світовий Конґрес Українців, а також усі українські організації та громади в ключових столицях і у всьому світі “проявити свій голос саме зараз”.
“Ми інформуємо всі держави та міжнародні організації про наслідки цієї атаки й закликаємо їх негайно вжити конкретних кроків для посилення тиску на Росію та підтримки України. Я закликаю українців за кордоном діяти”, – сказав міністр.
Окрім засобів протиповітряної оборони, Сибіга просить посилити санкції, аби підірвати здатність Росії виробляти зброю і співпрацювати з Україною задля розвитку антибалістичних спроможностей.
Сибіга додав, що, обстрілюючи Україну російський лідер, Володимир Путін прагне продемонструвати повну безкарність.
“Кожна російська балістична ракета – це акт варварства. А кожен перехоплювач, доставлений в Україну, – це акт людяності та врятоване людське життя. Ми знаємо партнерів, які можуть доставити ці перехоплювачі, і закликаємо їх ще раз діяти без зволікань. Кожна затримка вимірюється людськими життями”, – сказав міністр.
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