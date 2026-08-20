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Сибіга після нічного обстрілу РФ закликав партнерів та українців за кордоном активізувати пошук ППО

“Кожна російська балістична ракета – це акт варварства. А кожен перехоплювач, доставлений в Україну, – це акт людяності та врятоване людське життя". 

Сибіга після нічного обстрілу РФ закликав партнерів та українців за кордоном активізувати пошук ППО
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник МЗС Андрій Сибіга після чергового нічного обстрілу росіян закликав іноземних партнерів передати або продати Україні додаткові перехоплювачі та системи ППО.

Він закликав Світовий Конґрес Українців, а також усі українські організації та громади в ключових столицях і у всьому світі “проявити свій голос саме зараз”.

“Ми інформуємо всі держави та міжнародні організації про наслідки цієї атаки й закликаємо їх негайно вжити конкретних кроків для посилення тиску на Росію та підтримки України. Я закликаю українців за кордоном діяти”, – сказав міністр.

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Окрім засобів протиповітряної оборони, Сибіга просить посилити санкції, аби підірвати здатність Росії виробляти зброю і співпрацювати з Україною задля розвитку антибалістичних спроможностей.

Сибіга додав, що, обстрілюючи Україну російський лідер, Володимир Путін прагне продемонструвати повну безкарність. 

“Кожна російська балістична ракета – це акт варварства. А кожен перехоплювач, доставлений в Україну, – це акт людяності та врятоване людське життя. Ми знаємо партнерів, які можуть доставити ці перехоплювачі, і закликаємо їх ще раз діяти без зволікань. Кожна затримка вимірюється людськими життями”, – сказав міністр.

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