ЦПД: інформація про “втечу” військовополонених з колонії на Харківщині є фейком

У мережі та деяких медіа поширюються повідомлення про нібито втечу засуджених, ув’язнених або військовополонених з установи виконання покарань у Харківській області.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Ця інформація не відповідає дійсності.
У Державній кримінально-виконавчій службі України офіційно спростували ці заяви та повідомили, що жодних втеч з установ системи ДКВС не відбувалося.
“Поширення подібних вкидів під час війни грає на користь ворогу, спричиняючи штучний суспільний резонанс та тривогу серед громадян”, – зазначили у ЦПД.
Раніше у ЦПД повідомлялося, що Роспропаганда поширює черговий фейк про нібито знищення "загородзагону ЗСУ" на Харківщині.