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ЦПД: інформація про “втечу” військовополонених з колонії на Харківщині є фейком

Жодних втеч з установ системи ДКВС не відбувалося.

ЦПД: інформація про “втечу” військовополонених з колонії на Харківщині є фейком
Фото: З відкритих джерел

У мережі та деяких медіа поширюються повідомлення про нібито втечу засуджених, ув’язнених або військовополонених з установи виконання покарань у Харківській області.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ця інформація не відповідає дійсності. 

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У Державній кримінально-виконавчій службі України офіційно спростували ці заяви та повідомили, що жодних втеч з установ системи ДКВС не відбувалося.

“Поширення подібних вкидів під час війни грає на користь ворогу, спричиняючи штучний суспільний резонанс та тривогу серед громадян”, – зазначили у ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації

Раніше у ЦПД повідомлялося, що Роспропаганда поширює черговий фейк про нібито знищення "загородзагону ЗСУ" на Харківщині.

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