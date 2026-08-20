Росіяни за добу вдарили по 24 населених пунктах Сумщини, є руйнування

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Унаслідок ударів ворога на території Сумщини за зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

До медичного закладу звернувся 27-річний чоловік, який отримав поранення 18 серпня у Кириківській громаді внаслідок удару ворожого дрона.

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Протягом доби російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 24 населених пунктах у 10 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти 10 громад.

Ворог застосовував по території області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА такеровані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, автомобіль, приміщення маркету, магазину;

у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Миропільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Великописарівській громаді пошкоджено трактор;

у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській, Зноб-Новгородській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, пошкоджено приватні домоволодіння, інше майно.

Унаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу постраждали троє цивільних жителів. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.