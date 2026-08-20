Спробу підкупу зафіксували у пункті пропуску “Могилів-Подільський” на Вінничині.

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У пункті пропуску “Могилів-Подільський” у Вінницькій області прикордонники зафіксували спробу підкупу.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

41-річний порушник намагався виїхати з України за паспортом громадянина Сирії. Під час перевірки з’ясувалося, що він також є громадянином України.

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Аби безперешкодно перетнути кордон, чоловік запропонував прикордонниці хабар у розмірі 3 тисяч доларів.

Військовослужбовиця відмовилася від неправомірної вигоди та задокументувала правопорушення. Про випадок повідомили Нацполіцію.

Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність.