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Українця із сирійським паспортом підозрюють у спробі підкупу прикордонниці

Спробу підкупу зафіксували у пункті пропуску “Могилів-Подільський” на Вінничині.

Українця із сирійським паспортом підозрюють у спробі підкупу прикордонниці

У пункті пропуску “Могилів-Подільський” у Вінницькій області прикордонники зафіксували спробу підкупу. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

41-річний порушник намагався виїхати з України за паспортом громадянина Сирії. Під час перевірки з’ясувалося, що він також є громадянином України. 

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Аби безперешкодно перетнути кордон, чоловік запропонував прикордонниці хабар у розмірі 3 тисяч доларів.

Військовослужбовиця відмовилася від неправомірної вигоди та задокументувала правопорушення. Про випадок повідомили Нацполіцію.

Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність.

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