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Люди постраждали через російський дроновий удар по Одещині (доповнено)

Один із безпілотників пошкодив ресторан.

Люди постраждали через російський дроновий удар по Одещині (доповнено)
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Сьогодні, 20 серпня, російська армія атакувала Одещину дронами і поранила чотирьох людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер, а також повідомила Нацполіція. 

«Ворог атакував Одещину ударними безпілотними. Один з них пошкодив фасад та скління ресторану. На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих», – йдеться у повідомленні очільника ОВА. 

Доповнення. За даними поліції, атака сталася сьогодні вдень. Наразі відомо, що постраждали дві жінки 31 та 68 років, 22-річний хлопець та 17-річна дівчина. Інформація щодо точної кількості потерпілих уточнюється.

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