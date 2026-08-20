Люди постраждали через російський дроновий удар по Одещині (доповнено)

Сьогодні, 20 серпня, російська армія атакувала Одещину дронами і поранила чотирьох людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер, а також повідомила Нацполіція.

«Ворог атакував Одещину ударними безпілотними. Один з них пошкодив фасад та скління ресторану. На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих», – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Доповнення. За даними поліції, атака сталася сьогодні вдень. Наразі відомо, що постраждали дві жінки 31 та 68 років, 22-річний хлопець та 17-річна дівчина. Інформація щодо точної кількості потерпілих уточнюється.