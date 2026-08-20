Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Полтавщині затримали студента, якого підозрюють у підготовці замаху на командира військової частини

Юнак виготовив саморобний вибуховий пристрій і підготував його до дистанційного підриву.

На Полтавщині затримали студента, якого підозрюють у підготовці замаху на командира військової частини
Затриманий студент
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла замаху на командира однієї з військових частин на Полтавщині. За підозрою у підготовці вбивства затримали студента місцевого університету, якого, за даними слідства, завербували російські спецслужби.

Про це розповіла СБУ у Telegram.

Молодик шукав підробіток у соцмережах, де на нього вийшли представники РФ. За їхнім завданням він виготовив саморобний вибуховий пристрій і підготував його до дистанційного підриву.

Реклама

Далі агент мав зібрати інформацію про спосіб життя та маршрути командира військової частини. План передбачав встановлення вибухівки на його шляху та її дистанційну активацію, коли військовослужбовець опиниться поруч.

Паралельно російський куратор доручив студентові підпалити вантажівку. Для цього той придбав легкозаймисту суміш. Саме під час спроби підпалити транспортний засіб його затримали співробітники СБУ.

Під час обшуку правоохоронці знайшли готовий вибуховий пристрій, телефон із матеріалами, які, за версією слідства, підтверджують контакти з російськими спецслужбами, а також наркотики.

Затриманому оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі обвинувального вироку йому може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обшуки у підозрюваного
Фото: СБУ
Обшуки у підозрюваного

  • Напередодні СБУ затримала у Чернівцях двох іноземців, які на замовлення РФ планували підпалити електропідстанцію. Підозрювані облили бензином трансформатори та територію навколо них, після чого втекли. Їх затримали протягом доби.
  • На Харківщині виявили агента РФ, підозрюваного в реєстрації 27 Starlink для росіян. Окупанти планували задіяти ці термінали для координації щтурмів та повітряних атак. Крім того, агент мав збирати координати підрозділів Сил оборони. За виконання всіх завдань чоловік очікував, що росіяни допоможуть йому виїхати на окуповану Луганщину.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies