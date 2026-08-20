На Полтавщині затримали студента, якого підозрюють у підготовці замаху на командира військової частини

Юнак виготовив саморобний вибуховий пристрій і підготував його до дистанційного підриву.

Контррозвідка СБУ запобігла замаху на командира однієї з військових частин на Полтавщині. За підозрою у підготовці вбивства затримали студента місцевого університету, якого, за даними слідства, завербували російські спецслужби.

Про це розповіла СБУ у Telegram.

Молодик шукав підробіток у соцмережах, де на нього вийшли представники РФ. За їхнім завданням він виготовив саморобний вибуховий пристрій і підготував його до дистанційного підриву.

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Далі агент мав зібрати інформацію про спосіб життя та маршрути командира військової частини. План передбачав встановлення вибухівки на його шляху та її дистанційну активацію, коли військовослужбовець опиниться поруч.

Паралельно російський куратор доручив студентові підпалити вантажівку. Для цього той придбав легкозаймисту суміш. Саме під час спроби підпалити транспортний засіб його затримали співробітники СБУ.

Під час обшуку правоохоронці знайшли готовий вибуховий пристрій, телефон із матеріалами, які, за версією слідства, підтверджують контакти з російськими спецслужбами, а також наркотики.

Затриманому оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі обвинувального вироку йому може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ Обшуки у підозрюваного

Напередодні СБУ затримала у Чернівцях двох іноземців, які на замовлення РФ планували підпалити електропідстанцію. Підозрювані облили бензином трансформатори та територію навколо них, після чого втекли. Їх затримали протягом доби.

На Харківщині виявили агента РФ, підозрюваного в реєстрації 27 Starlink для росіян. Окупанти планували задіяти ці термінали для координації щтурмів та повітряних атак. Крім того, агент мав збирати координати підрозділів Сил оборони. За виконання всіх завдань чоловік очікував, що росіяни допоможуть йому виїхати на окуповану Луганщину.

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