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На Київщині прикордонники збили крилату ракету з кулемета

Ракета впала у полі.

На Київщині прикордонники збили крилату ракету з кулемета
Вирва на місці падіння ракети
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 20 серпня, під час масованої атаки Росії на Україну прикордонники на Київщині прикордонники із кулемета знищили крилату ракету, яка прямувала у бік столиці.

Як розповіли у ДПСУ, на світанку одна з мобільних вогневих груп Державної прикордонної служби України виявила у своєму секторі повітряну ціль – крилату ракету противника. Збити крилату ракету з кулемета складно, адже шанси на успішне ураження такої цілі вкрай малі. 

«Сьогодні, виконуючи бойове завдання у складі мобільної вогневої групи, я зі своєю командою збив крилату ракету. Вона летіла на висоті до 50 метрів і відкидала теплові пастки. Дав хорошу чергу, влучив — збили. Ракета впала в полі, ось вирва», – розповів прикордонник із позивним Гаджет.

Внаслідок ураження ракета впала поза межами населених пунктів. На місці падіння утворилася вирва, а уламки розлетілися на значну відстань.

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