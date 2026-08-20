Сьогодні, 20 серпня, під час масованої атаки Росії на Україну прикордонники на Київщині прикордонники із кулемета знищили крилату ракету, яка прямувала у бік столиці.

Як розповіли у ДПСУ, на світанку одна з мобільних вогневих груп Державної прикордонної служби України виявила у своєму секторі повітряну ціль – крилату ракету противника. Збити крилату ракету з кулемета складно, адже шанси на успішне ураження такої цілі вкрай малі.

«Сьогодні, виконуючи бойове завдання у складі мобільної вогневої групи, я зі своєю командою збив крилату ракету. Вона летіла на висоті до 50 метрів і відкидала теплові пастки. Дав хорошу чергу, влучив — збили. Ракета впала в полі, ось вирва», – розповів прикордонник із позивним Гаджет.

Внаслідок ураження ракета впала поза межами населених пунктів. На місці падіння утворилася вирва, а уламки розлетілися на значну відстань.