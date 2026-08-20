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У Києві викрили мережу нелегальних обмінників, які видавали фальшиві чеки

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 7 млн грн в еквіваленті.

Бюро економічної безпеки викрило мережу нелегальних обмінників у Києві, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 7 млн грн в еквіваленті.

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Слідство встановило, що валютно-обмінні операції проводили без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій. 

Клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення операцій у встановленому законом порядку. Крім того, пункти не були внесені до відповідного державного реєстру та не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.

Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 1,4 млн грн, майже 125 тис. доларів США та 7 тис. євро. 

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління ДПС у м. Києві. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. 

Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тис. грн.

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