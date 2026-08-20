ГУР та Сили оборони вразили місця запуску дронів РФ на аеродромах у Донецьку та Приморсько-Ахтарську

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У ніч на 20 серпня Головне управління розвідки Міноборони та Сили оборони України завдали успішних ударів по військових об’єктах Росії.

Про це повідомили у ГУР.

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В аеропортах окупованих Донецька та Приморсько-Ахтарська уражено місця зберігання й запуску БпЛА, з яких ворог атакує цивільні об’єкти в Україні.

Пошкоджено пускові установки та наземні елементи комплексів, спалахнули пожежі.

Крім того, у районі летовища в Приморсько-Ахтарську уражено дві високовартісні російські РЛС – 55Ж6У “Небо-У” та 55Ж6УМ “Ніобій”.

Також у Краснодарському краї зазнав удару морський термінал “Таманьнафтогаз”. Там пошкоджено резервуарний парк і елементи магістральних трубопроводів, що спричинило масштабну пожежу.