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ГУР та Сили оборони вразили місця запуску дронів РФ на аеродромах у Донецьку та Приморсько-Ахтарську

У Краснодарському краї зазнав удару морський термінал “Таманьнафтогаз”.

У ніч на 20 серпня Головне управління розвідки Міноборони та Сили оборони України завдали успішних ударів по військових об’єктах Росії.

Про це повідомили у ГУР.

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В аеропортах окупованих Донецька та Приморсько-Ахтарська уражено місця зберігання й запуску БпЛА, з яких ворог атакує цивільні об’єкти в Україні. 

Пошкоджено пускові установки та наземні елементи комплексів, спалахнули пожежі.

Крім того, у районі летовища в Приморсько-Ахтарську уражено дві високовартісні російські РЛС – 55Ж6У “Небо-У” та 55Ж6УМ “Ніобій”.

Також у Краснодарському краї зазнав удару морський термінал “Таманьнафтогаз”. Там пошкоджено резервуарний парк і елементи магістральних трубопроводів, що спричинило масштабну пожежу.

  • У ніч на 19 серпня Сили оборони уразили на тимчасово окупованих територіях міст біля Молочанська на Запоріжжі, склади БпЛА в Новопетриківці й Новотроїцькому на Донеччині та в Лобачевому на Луганщині. Також під удари потрапили ретранслятор в Оленівці у Криму, пункт управління БпЛА у Верхньому Рогачику на Херсонщині, склад МТЗ у Кадіївці та скупчення техніки в Лисичанську. 
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