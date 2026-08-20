ГУР та Сили оборони вразили місця запуску дронів РФ на аеродромах у Донецьку та Приморсько-Ахтарську

У ніч на 20 серпня Головне управління розвідки Міноборони та Сили оборони України завдали успішних ударів по військових об’єктах Росії.
Про це повідомили у ГУР.
В аеропортах окупованих Донецька та Приморсько-Ахтарська уражено місця зберігання й запуску БпЛА, з яких ворог атакує цивільні об’єкти в Україні.
Пошкоджено пускові установки та наземні елементи комплексів, спалахнули пожежі.
Крім того, у районі летовища в Приморсько-Ахтарську уражено дві високовартісні російські РЛС – 55Ж6У “Небо-У” та 55Ж6УМ “Ніобій”.
Також у Краснодарському краї зазнав удару морський термінал “Таманьнафтогаз”. Там пошкоджено резервуарний парк і елементи магістральних трубопроводів, що спричинило масштабну пожежу.
- У ніч на 19 серпня Сили оборони уразили на тимчасово окупованих територіях міст біля Молочанська на Запоріжжі, склади БпЛА в Новопетриківці й Новотроїцькому на Донеччині та в Лобачевому на Луганщині. Також під удари потрапили ретранслятор в Оленівці у Криму, пункт управління БпЛА у Верхньому Рогачику на Херсонщині, склад МТЗ у Кадіївці та скупчення техніки в Лисичанську.