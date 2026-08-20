Через російські удари є знеструмлення у шести областях та Києві. Також без електрики ЗАЕС

Через російські удари є знеструмлення у шести областях та Києві. Також без електрики Запорізька АЕС.

Як розповіли в Укренерго, внаслідок російських ударів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

Під час повітряної тривоги знеструмилась також високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. У результаті 15-й раз від початку цього року ЗАЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Зможуть оглянути лінію, щоб виявити пошкодження тільки тоді, коли це дозволять безпекові умови.

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Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 20 серпня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й вчора.

Вчора, 19 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і максимум у вівторок, 18 серпня.

В Укренерго закликають перенести активне енергоспоживання сьогодні на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Варто обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.