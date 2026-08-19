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Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у липні становили 345,9 млрд грн

Загалом від початку року ця сума становить 2,58 трлн гривень.

Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у липні становили 345,9 млрд грн
Фото: Макс Левин

За січень–липень 2026 року видатки загального фонду держбюджету становили 2,58 трлн грн, зокрема у липні — 345,9 млрд грн. Це більше на понад 18%, ніж торік. Основне зростання — видатки на безпеку й оборону: 1,63 трлн грн (у липні — 222,5 млрд грн), або 63,2% усіх видатків загального фонду.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

 993,5 млрд грн видатків спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у липні – 142,5 млрд грн) або 38,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – липень 2026 року.

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 410,9 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у липні – 58,8 млрд грн). Це 16% від загального обсягу видатків. 

Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду, придбання товарів для задоволення потреб  ЗСУ та підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення тощо.

 162,4 млрд грн спрямували на трансферти місцевим бюджетам (у липні – 19,6 млрд грн) або 6,3% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 49,6 млрд грн, або на 44%).

За 7 місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 2 трлн гривень.

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