19 серпня в Україні не прогнозуються відключення світла

В "Укренерго" наголошують на ощадливому споживанні електроенергії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В середу, 19 серпня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Попри це, українців закликали до раціонального споживання електроенергії.

"Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час з 11:00 до 15:00", - зазначили в "Укренерго".

Про актуальні зміни в енергосистемі можна дізнатись на сторінках обленерго в кожному регіоні.