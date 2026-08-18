19 серпня в Україні не прогнозуються відключення світла

В середу, 19 серпня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Попри це, українців закликали до раціонального споживання електроенергії.
"Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час з 11:00 до 15:00", - зазначили в "Укренерго".
Про актуальні зміни в енергосистемі можна дізнатись на сторінках обленерго в кожному регіоні.
- Станом на ранок 18 серпня унаслідок російських атак на енергооб’єкти були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській областях.