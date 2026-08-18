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Міносвіти назвало ​найзатребуваніші спеціальності: машинобудування, електроінженерія, авіаційна і ракетокосмічна техніка

Також популярними є технічні спеціальності, пов'язані з промисловістю, енергетикою і будівництвом.

Міносвіти назвало ​найзатребуваніші спеціальності: машинобудування, електроінженерія, авіаційна і ракетокосмічна техніка
Фото: mon.gov.ua

Найзатребуванішими спеціальностями на ринку праці є машинобудування, електрична інженерія, авіаційна і ракетокосмічна техніка.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній, передає "Інтерфакс-Україна"

"На тому, що називається найзатребуванішим, студентів очевидно не вистачає, тому вони є найбільш потрібними нам зараз. Якщо казати про спеціальність, то це точно буде машинобудування, електрична інженерія, такі вузькі спеціальності, як авіаційна, ракетокосмічна техніка теж дуже важливі зараз", – зазначив Завгородній.

Також, за його словами, затребуваними є багато інших технічних спеціальностей, пов'язаних з промисловістю, енергетикою і будівництвом.

"Якщо казати про професії, то дуже важливим для нас є навчання верстатників широкого профілю, операторів верстатів з числовим програмним керуванням. Це широко використовується в промисловості зараз, особливо в оборонній промисловості. Але так само важливими є будівельні професії, звісно, професія електромонтерів, електриків і багато інших", – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, раніше в Міносвіти назвали найпопулярніші виші і спеціальності, які обирали випускники цього року. 

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