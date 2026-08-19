Reuters: Експорт російської нафти впав на 15% через перебої після українських атак

Постачання нафти із західних портів Росії у першій половині серпня скоротилися приблизно на 15% від запланованих обсягів. Причиною стали перебої в роботі порту Новоросійськ після українських атак.

Про це повідомляє Reuters.

У першій половині серпня експортні відвантаження становили близько 2,3 млн барелів на добу. Водночас план передбачав експорт приблизно 2,7 млн барелів на добу з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також Новоросійська.

Найбільше скорочення зафіксували в Новоросійську. За даними трейдерів, експорт звідти, включно з російською нафтою Urals та казахстанською KEBCO, знизився приблизно до 400 тис. барелів на добу. У червні та липні цей показник становив близько 800 тис. – 1 млн барелів на добу.

Завантаження нафти відстають від графіка більш ніж на два тижні. Частину вантажів, які планували експортувати ще наприкінці липня, вдалося відправити лише останніми днями.