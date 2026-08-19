Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Лідер ОУН Богдан Червак: «Ніхто, включно з Бандерою і Шухевичем, не сміли підняти проти нього голос»
​Лідер ОУН Богдан Червак: «Ніхто, включно з Бандерою і Шухевичем, не сміли підняти проти нього голос»
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаЕкономікаДержава

Міноборони спрощує закупівлю палива, речей та харчування для військових

Раніше перед кожною закупівлею перелік тилових товарів і цін затверджувався в Міноборони. За час погодження ціна на ринку могла змінитися.

Міноборони спрощує закупівлю палива, речей та харчування для військових
Ілюстративне фото
Фото: БЕБ

Міністерство оборони України спростило механізм тилових закупівель, прибравши перешкоду для швидшого постачання товарів Силам оборони. Це стосується, зокрема, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, речового забезпечення тощо.

Про це повідомили в Міноборони.

Там зазначили, що підхід до закупівель стане гнучкішим. 

Реклама

Для пального скасовано обовʼязкове повторне погодження переліку при зміні ринкових цін, що дозволяє закуповувати його за актуальною вартістю. Для інших тилових товарів запроваджено запобіжник, згідно з яким очікувана вартість у тендері не може перевищувати орієнтовну більш ніж на 10%.

Раніше перед кожною закупівлею перелік тилових товарів і цін затверджувався в Міноборони. За час погодження ціна на ринку могла змінитися, що призводило до перепогоджування та затримок в постачанні.

Відтепер, у разі зміни ціни, проводити закупівлю товарів можна за новою вартістю, а перелік повторно погоджувати не потрібно.

Різниця покриватиметься за рахунок економії на закупівлях інших товарів і послуг.

  • Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військовослужбовців. За новою моделлю закупівлю харчів і їхнє транспортування розділять. Продукти постачатимуть перевірені виробники, а за доставку відповідатимуть професійні логістичні оператори. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies