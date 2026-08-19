Міноборони спрощує закупівлю палива, речей та харчування для військових

Раніше перед кожною закупівлею перелік тилових товарів і цін затверджувався в Міноборони. За час погодження ціна на ринку могла змінитися.

Міністерство оборони України спростило механізм тилових закупівель, прибравши перешкоду для швидшого постачання товарів Силам оборони. Це стосується, зокрема, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, речового забезпечення тощо.

Про це повідомили в Міноборони.

Там зазначили, що підхід до закупівель стане гнучкішим.

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Для пального скасовано обовʼязкове повторне погодження переліку при зміні ринкових цін, що дозволяє закуповувати його за актуальною вартістю. Для інших тилових товарів запроваджено запобіжник, згідно з яким очікувана вартість у тендері не може перевищувати орієнтовну більш ніж на 10%.

Раніше перед кожною закупівлею перелік тилових товарів і цін затверджувався в Міноборони. За час погодження ціна на ринку могла змінитися, що призводило до перепогоджування та затримок в постачанні.

Відтепер, у разі зміни ціни, проводити закупівлю товарів можна за новою вартістю, а перелік повторно погоджувати не потрібно.

Різниця покриватиметься за рахунок економії на закупівлях інших товарів і послуг.