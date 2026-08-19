Нацкомісія з цінних паперів вперше розпочала міжнародні розслідування за запитами іноземних регуляторів

Перед цим Київ приєднався до меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між регуляторами ринків капіталу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала перші офіційні запити від іноземних фінансових регуляторів у межах IOSCO MMoU та на їхній основі розпочала розслідування.

Про це йдеться на сайті Нацкомісії.

IOSCO MMoU – головний міжнародний документ, який об’єднує регуляторів ринків капіталу понад 100 країн світу. Запити отримали вже за кілька тижнів після приєднання України до меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між регуляторами ринків капіталу – після майже 10 років підготовки.

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У першому випадку Комісію просять перевірити інформацію про конкретну людину та пов’язану з нею компанію: чи проводились щодо них перевірки чи розслідування, чи відповідають вони вимогам ділової репутації та професійної придатності.

Другий запит стосується того, чи має українська компанія ліцензії або дозволи Комісії та чи пов’язана вона з іншими компаніями та особами, про які йдеться в запиті.

За кожним запитом Комісія вже розпочала окреме розслідування та визначила відповідальних фахівців. Таке право вона має за законом про державне регулювання ринків капіталу.

“На практиці IOSCO MMoU дає регуляторам доступ до інформації, яку раніше було майже неможливо отримати. Йдеться, зокрема, про рух коштів через банківські та брокерські рахунки, дані про їхніх власників і, за потреби, кінцевих бенефіціарів компаній. Без такого механізму слід за кордон часто ставав кінцевою точкою розслідування”, – йдеться у пресрелізі.

Деталі справ – країни, компанії та конкретних фігурантів – Комісія не розкриває. Це одна з умов меморандуму: інформація, отримана в межах IOSCO MMoU, є конфіденційною і може використовуватися лише для конкретного розслідування.

Голова Комісії Олексій Семенюк назвав це першим практичним кейсом після приєднання до IOSCO MMoU – прикладом того, як міжнародна співпраця регуляторів працює не на папері, а як щоденний робочий інструмент.