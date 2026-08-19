Міністр довкілля Німеччини відвідав Чорнобильську АЕС: ремонт саркофагу коштуватиме щонайменше €500 млн

Федеральний міністр навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до України відвідав Чорнобильську атомну електростанцію.
Під час відвідання ЧАЕС міністр заявив, що російська агресія створює додаткові ризики для ядерної безпеки України, пише "Інтерфакс.Україна".
"Чорнобиль, як жодне інше місце, уособлює небезпеку атомної енергії. А сьогодні ми бачимо тут ще й дещо інше: російська загарбницька війна ставить під загрозу також і ядерну безпеку в Україні", – сказав Шнайдер.
За його словами, у лютому 2025 року внаслідок удару безпілотника було пошкоджено захисну оболонку над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Під час нинішнього візиту міністр особисто оглянув пошкодження.
Шнайдер наголосив, що захисну оболонку необхідно відремонтувати, оскільки під старим саркофагом досі залишається значна кількість радіоактивних матеріалів. Нова конструкція має запобігати потраплянню цих матеріалів у довкілля.
За оцінками, на відновлення захисної оболонки знадобиться щонайменше 500 мільйонів євро.
Ремонт є надзвичайно складним з технічної точки зору. І коштує він дорого. За поточними оцінками, знадобиться щонайменше 500 мільйонів євро. Тому це не є завданням, з яким Україна може впоратися самотужки", – зазначив німецький міністр.
Він також додав, що відновлення оболонки необхідне для того, щоб у майбутньому зруйнований реактор можна було безпечно демонтувати.
Шнайдер нагадав, що Німеччина свого часу брала участь у фінансуванні будівництва захисної оболонки та готова й надалі брати відповідальність за ядерну безпеку.
- Удар по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого 2025-го – перед початком Мюнхенської безпекової конференції.
- На думку Володимира Зеленського, росіяни умисне атакували Чорнобиль, оскільки дрон, який бив по ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
- Більше про це читайте у матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки".
- В лютому Кабмін розподілив понад 1,6 млрд грн для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.
- Міністри закордонних справ країн «Групи семи» під час зустрічі у Франції мали розглянути питання фінансування відновлення захисної арки над Чорнобильською АЕС.
- Вартість ремонтних робіт оцінюється приблизно у 500 мільйонів євро.
- 26 квітня, Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС.