Росія посилює удари по видобутку, сховища ще не заповнені. Чому уряд говорить про експорт газу?

Серед головних побоювань: відновлення експорту потенційно може вплинути на підготовку до наступного опалювального сезону. Адже запасів газу на зиму ще недостатньо, а російські обстріли видобутку , схоже, лише посилюються.

Мораторій на експорт газу діє практично від початку повномасштабного вторгнення. Прихильники його скасування кажуть про профіцит газу на комерційному ринку. А також потребу підтримати приватних видобувальників.

До початку опалювального сезону Україні ще потрібно накопичити щонайменше 600 млн кубів пального. Але вже зараз уряд активно обговорює можливість відкриття експорту газу на європейський ринок. Продажі мають бути під суворим контролем і, за попередніми даними, не перевищувати 15 % від внутрішнього видобутку.

Фото: facebook/Група Нафтогаз Газовивидобувна станція

Потенційний газовий експорт в умовах російських ударів по видобутку

Уряд розглядає можливість дозволити контрольований продаж газу за кордон вже з осені. Про це з власних джерел стало відомо LB.ua. Однак остаточного рішення наразі не ухвалили і воно залежатиме, зокрема, і від ситуації з українським видобутком під час російських атак.

Експорт газу під забороною з 2022 року, так держава намагалася максимально убезпечитися від воєнних ризиків.

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Про наразі відсутність урядового рішення говорять і в Асоціації газовидобувних компаній України. Там кажуть: потенційний експорт не повинен шкодити енергетичній безпеці. Гравці галузі та Кабмін зараз обговорюють питання дуже обмеженого експорту.

Тобто на продаж за кордон може піти той обсяг газу, що перевищує нинішні потреби країни.

«Ключовий момент: держава повністю контролює весь процес — від моменту ухвалення рішення про право експорту і до можливості зупинити його у разі ризиків для енергобезпеки», — каже виконавчий директор асоціації Артем Петренко.

Він стверджує, що є кілька вигод для країни. Найважливіше — видобувальники отримають кошти для відновлення пошкоджених росіянами потужностей. (Йдеться про експорт газу саме приватними компаніями).

Фото: gmk.center Артем Петренко

Водночас Артем Петренко додає: експорт не повинен вплинути на темпи закачування газу в сховища та виконання урядового плану зимових запасів.

«Для того, щоб стимулювати інвесторів, треба зняти заборону на експорт для компаній. У нас у розвиток видобутку ніхто не вкладатиметься, якщо інвестор не матиме можливості працювати на європейському ринку. Але експорт не стосується ситуації, коли українські споживачі відчувають нестачу. Він можливий лише тоді, коли заявки уряду на створення запасів у підземних сховищах задоволені», — пояснює фахівець галузі енергетики Геннадій Рябцев.

Дискусії про відновлення експорту газу тривають на тлі заяв влади про надзвичайно складний наступний опалювальний сезон. Росія у атаках зараз фокусується здебільшого саме по українському газовидобутку, відкладаючи удари по електроенергетиці на осінь-зиму.

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Скажімо, виробничі потужності «Укргазвидобування» за сім місяців цього року вже зазнали більше обстрілів, ніж за весь 2025-й. Про це пише головний виконавчий директор компанії Юрій Ткачук.

Інтенсивність ударів зростає: лише за тиждень росіяни 13 разів стріляли дронами та ракетами по об'єктах «Нафтогазу». Роботу частини інфраструктури зупинили.

Фото: finclub.net директор компанії «Укргазвидобування» Юрій Ткачук

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Паралельно з атаками на видобуток, Україну накрила нова дезінформаційна кампанія. Анонімні телеграм канали почали ширити повідомлення про те, що на державу буцімто можуть чекати «графіки подачі газу». Однак технічно це неможливо.

«У разі критичної ситуації застосовують зовсім інші механізми. Зменшують споживання або відключають великі промислові підприємства. Котельні ТКЕ переводять на резервні види палива або знижують температуру теплоносія. Знижують тиск у мережах до мінімально допустимого, але не перекривають газ повністю. Не піддавайтеся паніці та не допомагайте розганяти хайп ворожим маніпуляторам», — пояснює членкиня Наглядової ради Аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька.

Чи встигла Україна запастися газом на зиму

Держава вже накопичила у підземних сховищах 14 млрд кубів газу, каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Експерт пояснює: до початку опалювального сезону залишилося закачати ще 600 млн кубів. Теперішні запаси вже на понад третину більші, ніж торік.

«Ціль до 20 жовтня: досягти базового орієнтира у 14,6 млрд метрів кубічних. Поточного власного видобутку вистачає для покриття потреб без імпорту», — розповів Володимир Омельченко.

Фахівець каже: Україна потенційно може відкрити експорт газу, адже на ринку приватних видобувальників сформувався профіцит. Скажімо, споживання ресурсу промисловістю та бізнесом впало удвічі, якщо порівнювати з показниками до 2022 року. Це легко пояснити: більшість великих підприємств були сконцентровані на сході та півдні країни. Тепер частина з них в окупації, а інші близько до лінії фронту.

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Фото: reform.energy Одне із газових сховищ України

Якщо газ приватникам ніде продавати в Україні, то через надлишки знижується й ціна. Що тягне вниз доходи цих підприємств. Якщо ситуація погіршуватиметься, то це потенційно може призвести і до обмеження виробництва, каже Володимир Омельченко.

«Споживання природного газу в Україні коливається на рівні 15-20 млн кубометрів на добу. Імпорт газу в цьому місяці майже відсутній. Поточні обсяги видобутку дозволяють покривати споживання, а його більшу частину закачувати в ПСГ. Обсяги закачування не значно, але нижчі середнього показника у відповідному місяці за останні 3 роки», — описує ситуацію в галузі колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Газ з України може користуватися попитом на ринку Європи. Країни континенту активно закуповують пальне на зиму. І з цим є проблеми: наразі європейські сховища заповнені лише на 60 %. Що майже на чверть нижче від показників останніх років.

На ціну газу впливає ситуація в країнах Арабської (Перської затоки). Особливо коли йдеться про постачання LNG з Катару.

Ідея знову дозволити експорт українського газу вже кілька разів обговорювалася, пояснює аналітик ринку газу ExPro Михайло Свищо. Експерт додає, що до повномасштабного вторгнення Україна здебільшого проводила реекспорт. Тобто влітку за дешевшими цінами ресурс закуповувала на ринку Європи, а взимку продавала назад вже дорожче. Цим, до речі, активно займалися й іноземні компанії.

«Експорт має бути дозволений, тому що це виправляє ринок. Але хороше питання: чи потрібно це робити зараз? У нас склалася ситуація, коли дуже багато аргументів “за”. У попередні періоди переважали аргументи проти. Але також потрібно розуміти, що в умовах війни, коли наша газова інфраструктура піддається численним атакам з боку Росії, питання експорту завжди є політичним і чутливим», — вважає Михайло Свищо.

Фото: Укрінформ Михайло Свищо

Наразі механізми потенційного експорту змінюються. Уряд консультується з Оператором ГТС, «Нафтогазом», Міненерго та приватними гравцями ринку. За даними ExPro, Кабмін обговорює можливість дозволити продавати за кордон не більше 15 % від внутрішнього видобутку.

«Серйозної погоди у плані підготовки до зими воно не зробить», — констатує Михайло Свищо.

Підготовка до опалювального сезону: від стриманого оптимізму до списків на евакуацію

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Що ближче до зими, то більше суперечливих заяв видають і центральна, і місцева влада.

З одного боку, президент Володимир Зеленський говорить, що всі українські теплові станції зазначили пошкоджень. Така заява глави держави щонайменше дивує, оскільки більшість ТЕС росіяни руйнували уже по кілька разів.

З іншого боку, Міністерство енергетики звітує про планову підготовку до опалювального сезону. Хоча проблеми є: як з посиленням ППО, так і з будівництвом генерації.

А ще — з новими змінами в уряді, де вирішили знову розділити Міністерство розвитку громад та територій. У чому мотивація цих дій — достеменно й досі важко зрозуміти. Хоча вже колишнє міністерство відігравало одну з ключових ролей у підготовці до зими. Зокрема, коли йшлося про реалізацію планів стійкості.

Фото: enefcities.org.ua виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк

«Якщо б уряд не міняли без причини за два місяці до початку опалювального сезону, то підстав для тривоги було б трохи менше. А призначити голову “Нафтогазу” премʼєром, а премʼєра на місце голови “Нафтогазу”, і почати ділити нещодавно обʼєднане міністерство регіонального розвитку — це треба мати винятковий управлінський талант», — каже виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк.

Наразі дуже важко оцінити, яким є рівень підготовки до зими: більшість цифр та даних закриті через безпекові ризики (хоча й далеко не завжди виправдано). За інформацією колишнього голови «Укренерго» Володимира Кудрицького, станом на липень в енергосистемі працює лише 700 МВт нової газової генерації.

«Це при дефіциті минулої зими до 7000 МВт», — пише він.

Не менш плутаними бувають і заяви місцевої влади. Скажімо, Київ нарешті зумів добитися затвердження Плану стійкості. Однак мер Віталій Кличко вже традиційно нарікає на центральну владу, бідкається на нібито несправедливе фінансування. Але водночас рапортує, що пошкоджені енергооб'єкти вже відновили на 65 %.

Паралельно міська влада складає списки на евакуацію маломобільних мешканців, самотніх літніх людей чи осіб з інвалідністю. Місто прагне бути готовим до найгіршого сценарію, для цього й потрібно сформувати такі списки.

Україна вичерпала запас потужності, який мала з 2022 року, вважає президентка Аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко. Експертка додає: тепер країна балансує на межі виробництва електроенергії та її споживання. І єдиний вихід з ситуації — будівництво нової генерації та енергомодернізація.

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Фото: Дмитро Смольєнко / Укрінформ

«Не треба обманювати себе і людей, розповідати, що ми готові до зими, і все буде добре. Саме через балансування на межі, у випадку постійних атак ми провалюватимемося у дефіцит генерації, питання тільки в тому як часто і як сильно», — каже Олена Павленко.

Експертка виділяє три головних фактори, які впливатимуть на ситуацію взимку: частота та інтенсивність російських ударів, швидкість відновлення пошкодженого та температурні режими. За попередніми прогнозами, зима може бути теплішою, ніж попередня. Стосовно швидкості відновлення Олена Павленко зауважує: це відповідальність не лише уряду, а й громад. Міста повинні підготувати резервну генерацію для соціальної сфери.

«Сила і частота атак: поки має вигляд, що вона зростатиме орієнтовно з жовтня, бо москалі добре намацали наші слабкі місця. У цьому контексті я слабо розумію міжнародних партнерів, які не розглядають варіантів захистити своїми військовими силами нашу велику генерацію (атомка і ТЕС) або принаймні змусити МАГАТЕ зайнятись захистом атомки: результативно, а не розводити руками», — додає президентка DiXi Group.

Натомість директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Україна ще має запас потужності в енергетиці. Хоча експерт додає: ризики для наступної зими є дуже серйозними. Кількість новозбудованої газової генерації він оцінює в 1.5 ГВт. Омельченко впевнений, що навіть повне знищення теплової генерації України не призведе до колапсу енергосистеми.