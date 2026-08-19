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Від початку серпня Україна експортувала 794 тисячі тонн агропродукції

Це близько 30% експортного потенціалу.

Від початку серпня Україна експортувала 794 тисячі тонн агропродукції
Експорт агропродукції коридором у Чорному морі
Фото: зі сторінки Х Олександра Кубракова

Від початку серпня 2026 року Україна експортувала 794 тисячі тонн агропродукції.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Це близько 30% експортного потенціалу української агропродукції. Вартість альтернативної логістики зросла мінімум на 50 доларів на тонну, що безпосередньо впливає на економіку виробника, закупівельні ціни та конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках.

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За словами очільника Мінагрополітики Тараса Висоцького, потреба в експорті залишається значно більшою. За прогнозом, у 2026 році Україна може виробити близько 80 млн тонн зернових та олійних культур. Із цього обсягу близько 60 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки потенційно будуть доступними для експорту.

«За поточних темпів у серпні Україна може експортувати близько 1,7 млн тонн аграрної продукції, що становитиме лише близько третини від потенційно можливих обсягів. Навіть за умови максимальної мобілізації альтернативних маршрутів без повноцінної роботи портів Великої Одеси Україна зможе вийти орієнтовно на 2-2,5 млн тонн експорту на місяць. Це означає, що без відновлення морської логістики Україна зможе забезпечити лише близько половини необхідних експортних обсягів», – зазначив Тарас Висоцький.

Міністр зазначив, що наразі основні обсяги аграрного експорту проходять через два канали – залізничні та сухопутні переходи і Дунайські порти. Їхня частка наразі є приблизно співставною – 40-45%. Ще близько 7% експорту припадає на автотранспорт.

При цьому перенаправлення продукції на альтернативні маршрути суттєво збільшує логістичні витрати. Це може призвести до того, що виробники опиняться перед необхідністю продавати продукцію за менш вигідною ціною, водночас маючи потребу у фінансуванні наступного виробничого циклу.

  • Зупинка морської логістики вже призвела до падіння внутрішніх цін на зернові й олійні культури в середньому на 30%. За підсумками цього року прямі втрати українського агросектору можуть сягнути від $1,5 до $3 млрд.
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