На Житомирщині Росія вдарила по логістичній інфраструктурі

На Житомирщині внаслідок чергового російського удару постраждали двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Внаслідок атаки було пошкоджено логістичну інфраструктуру, де виникла пожежа.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
- Вчора російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
- Станом на ранок наступного дня кількість жертв удару зросла до трьох, усі загиблі – поліцейські. 53 людини постраждали.