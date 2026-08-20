На Житомирщині Росія вдарила по логістичній інфраструктурі

Внаслідок атаки було пошкоджено логістичну інфраструктуру, де виникла пожежа.

На Житомирщині внаслідок чергового російського удару постраждали двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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