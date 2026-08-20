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На Житомирщині Росія вдарила по логістичній інфраструктурі

Попередньо відомо про 2 постраждалих.

На Житомирщині Росія вдарила по логістичній інфраструктурі
Обстріл Житомирської області
Фото: ДСНС України

На Житомирщині внаслідок чергового російського удару постраждали двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок атаки було пошкоджено логістичну інфраструктуру, де виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Обстріл Житомирщини
Фото: ДСНС України
Обстріл Житомирщини

Удар по логістичній інфраструктурі
Фото: ДСНС України
Удар по логістичній інфраструктурі

  • Вчора російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. 
  • Станом на ранок наступного дня кількість жертв удару зросла до трьох, усі загиблі – поліцейські. 53 людини постраждали.
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