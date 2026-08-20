Польща підняла винищувачі в повітря через масовану атаку РФ по Україні

На бойове чергування були переведені системи ППО та радіолокаційні радари.

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Польща вночі 20 серпня привела в готовність сили протиповітряної оборони та підняла в повітря військову авіацію на тлі масштабної російської атаки по Україні.

Про це з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило Polskie Radio.

Військові заявили, що задіяли всі необхідні сили й засоби для захисту польського повітряного простору. Особливу увагу приділили районам поблизу кордону з Україною.

На бойове чергування перевели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні засоби. Польські військові протягом ночі стежили за ситуацією та реагували на потенційні загрози. Близько 06:00 у командуванні повідомили, що небезпека російських ударів для прикордонних із Польщею регіонів України зменшилася.

Після цього польські літаки повернулися на бази, а системи ППО та радіолокаційної розвідки перевели у штатний режим роботи. Водночас польські військові наголосили, що порушень повітряного простору країни під час атаки не зафіксували.