Axios: США таємно організували коридор через Ормузьку протоку для вивезення нафти

США протягом останніх кількох тижнів непублічно організували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти.

Про це Axios повідомили двоє американських посадовців.

За їхніми словами, щодня через південний канал протоки, вздовж узбережжя Оману, проходять близько 15-20 нафтових танкерів. Наразі через протоку вивозять близько 10 млн барелів нафти на добу – це приблизно половина довоєнного обсягу.

Американські військові не лише супроводжують танкери, що вивозять нафту. Вони також допомагають порожнім суднам пройти з Аравійського моря через Ормузьку протоку до портів країн Перської затоки, де ті завантажуються нафтою, після чого повертаються назад.

Танкери рухаються організованими колонами у визначені часові проміжки. Безпеку судноплавства також забезпечують винищувачі ВПС США, які захищають кораблі від іранських крилатих ракет та безпілотників. Один із американських посадовців заявив Axios, що США фактично контролюють південний канал Ормузької протоки вже близько двох місяців. За його словами, Іран має обмежені можливості для спостереження за рухом суден.

Президент США Дональд Трамп у коментарі Axios заявив, що через Ормузьку протоку зараз виходить "величезна кількість нафти". Водночас він сказав, що США наразі не ведуть переговорів з Іраном, оскільки Тегеран, на його думку, лише "марнує час".