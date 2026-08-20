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П'ятеро американців і глава розвідки Еквадору загинули внаслідок аварії туристичного гелікоптера в Кенії

Гелікоптер здійснював чартерний туристичний рейс і перевозив гостей елітного туристичного оператора Beyond.

П'ятеро американців і глава розвідки Еквадору загинули внаслідок аварії туристичного гелікоптера в Кенії
Насліки аварії гелікоптера у Кенії
Фото: Червоний хрест Кенії

У середу, 19 серпня, у центральній частині Кенії розбився туристичний гелікоптер. Внаслідок аварії загинули п'ятеро громадян США та глава розвідувального відомства Еквадору. Всьогго загинули семеро людей, які перебували на борту. 

Про це пише CNN.

За даними кенійського Управління цивільної авіації, гелікоптер прямував із приватного заповідника Loisaba Wildlife Conservancy до району річки Евасо-Нґіро. Близько 9:13 ранку він розбився біля гори Ололокве в окрузі Самбуру, на північ від столиці Найробі.

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Гелікоптер здійснював чартерний туристичний рейс і перевозив гостей елітного туристичного оператора Beyond.

За даними влади Еквадору, внаслідок аварії загинули Мікеле Сенсі-Контугі, генеральний директор розвідувального агентства країни, та його дружина, дизайнерка одягу Стефані Голліган. Міністерство закордонних справ Еквадору повідомило, що його посольство в Південній Африці координує дії з місцевою владою та партнерами в регіоні, оскільки Еквадор не має дипломатичного представництва в Кенії.

Серед жертв також був Хосе Суарес, керівник американської іспаномовної телевізійної компанії Telemundo. Компанія повідомила, що Суарес був президентом і генеральним менеджером кількох телеканалів, які належать Telemundo. Представник Державного департаменту США підтвердив загибель п'ятьох американських громадян.

Причину аварії поки що не встановлено. Кенійська авіаційна влада заявила, що розпочато розслідування. Кенійський Червоний Хрест повідомив, що пошуково-рятувальні та пошукові роботи були ускладнені важкодоступною місцевістю та пожежею, яка тривала на місці падіння гелікоптера.

Округ Самбуру є популярним туристичним напрямком, відомим приватними природними заповідниками та віддаленими ландшафтами.

Туристи летіли гелікоптером Eurocopter EC130 B4, нині відомий як Airbus H130. Це одномоторний літальний апарат із максимальною швидкістю близько 286 км/год. Він може перевозити від п'яти до семи пасажирів та одного пілота.

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