Мадрид переведе 500 неповнолітніх мігрантів з Сеути на материк

97 дівчаток віком від 9 до 17 років вже мешкають у кращих приміщеннях на території іспанського ексклаву.

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Іспанські імміграційні посадовці розробили план переведення приблизно 500 особливо вразливих дітей без супроводу дорослих з Сеути до материкової частини країни.

Про це повідомляє DW.

Цей план дозволить організаціям із захисту дітей приймати та піклуватися про дітей в адаптованих закладах без необхідності передавати опіку регіональній владі.

Міністерка у справах міграції Ельма Саїс наголосила на тому, що “благополуччя дітей має бути захищене будь-якою ціною”.

97 дівчаток віком від 9 до 17 років вже перевели до кращих приміщень у Сеуті.

Представниця UNICEF в Іспанії Лара Контрерас заявила, що за Сеута зберігатиме юридичне опікунство над дівчатами до моменту їхнього переведення. Вона наголосила, що дітей без супроводу потрібно насамперед ідентифікувати, бо “сотні з них блукають вулицями самі, в антисанітарних умовах”.

30 липня приблизно 80 000 осіб прорвали кордон іспанської Сеута з Марокко. Більшість з них вже повернулися до африканської країни.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка нещодавно заявив, що близько в Сеуті досі залишаються 5 тисяч мігрантів. Національна поліція Іспанії ідентифікувала і передала владі 2168 неповнолітніх без супроводу, які жили на вулицях.