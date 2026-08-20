Вона отримала посаду його парламентської помічниці, але свої обов'язки не виконувала і отримувала зарплатню.

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона було відсторонено на 10 років від Ордена Почесного легіону – найвищої нагороди у країні за заслуги.

Про це повідомляє Politico.

Фійона визнали винним у наданні своїй дружині фіктивної роботи, за яку вона отримувала зарплату з коштів платників податків.

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Рішення про відсторонення Фійона опублікували сьогодні вранці у французькому офіційному віснику. Його схвалив президент Еммануель Макрон за рекомендацією органу, відповідального за дисциплінарні заходи щодо Почесного легіону.

Скандал із фіктивними вакансіями виник під час президентської кампанії 2017 року та позбавив Фійона шансу на президентську посаду. До появи обвинувачень він був одним із лідерів перегонів.

Фійона визнали винним у 2020 році, але він подав апеляцію на це рішення. Однак він та його дружина Пенелопа не змогли надати доказів того, що жінка дійсно виконувала обов'язки його парламентської помічниці за кількома контрактами за той час, поки він був депутатом.

Апеляційний суд минулого року підтримав вирок, присудивши йому чотири роки умовного терміну позбавлення волі та штраф у розмірі 375 000 євро. 72-річний чоловік не оскаржував це рішення у вищій інстанції.

Колишнього президента Ніколя Саркозі, під керівництвом якого служив Фійон, також позбавили ордена Почесного легіону минулого року після того, як його визнали винним у корупції та він вичерпав всі свої апеляції.

Саркозі оскаржує вирок в іншій справі – щодо отримання грошей від лівійського диктатора Муаммара Каддафі на фінансування своєї першої президентської кампанії 2007 року. Суд першої інстанції визнав його винним і засудив до п'яти років позбавлення волі, але він оскаржив вердикт і продовжує наполягати на своїй невинуватості.