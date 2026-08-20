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Кабінет міністрів Тайваню схвалив рекордні $35,1 млрд на оборону у 2027 році

Витрати на оборону становитимуть 3,01% ВВП Тайваню.

Кабінет міністрів Тайваню схвалив рекордні $35,1 млрд на оборону у 2027 році
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Кабінет міністрів Тайваню схвалив рекордний оборонний бюджет у 1,12 трлн тайванських доларів ($35,1 млрд) на наступний рік, щоб посилити стримування Китаю.

Про це пише Bloomberg.

Витрати на збройні сили становитимуть 3,01% ВВП наступного року, йдеться у заяві уряду в четвер. Раніше президент Тайваню Лай Цінде встановив ціль: спрямовувати на оборону щонайменше 3% ВВП.

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Частина коштів уже включена до центрального державного бюджету в розмірі 3,93 трлн тайванських доларів, який уряд також схвалив. Решта фінансування надійде зі спеціальних бюджетів.

Відтоді як Лай Цінде вступив на посаду навесні 2024 року, посилення військових витрат та підготовки до можливого конфлікту стало одним із ключових напрямів його політики.

Це відбувається після того, як президент США Дональд Трамп поставив під сумнів готовність Тайваню самостійно захищатися від Китаю. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території та не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом.

Тайбей відкидає позицію Пекіна та засуджує посилення військової активності Китаю і китайської берегової охорони навколо Тайваню в останні роки.

Оборонні видатки та інші бюджетні плани ще має затвердити парламент Тайваню, де більшість контролює опозиція. Очікується, що це буде непростий процес.

Лише минулого тижня Тайвань нарешті ухвалив центральний бюджет на 2026 рік, завершивши найдовшу за майже три десятиліття затримку з його затвердженням.

Додатково процес може ускладнити передвиборча кампанія до місцевих виборів, запланованих на 28 листопада 2026 року.

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