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КНДР запустила балістику малої дальності у напрямку Східного моря

Південнокорейські військові посилили спостереження та готовність.

КНДР запустила балістику малої дальності у напрямку Східного моря
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Північна Корея у четвер, 20 серпня здійснила масований запуск балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря, повідомили військові Південної Кореї.

Про це пише Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск із району Пхеньяна близько 17:00. 

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Південнокорейські військові посилили спостереження на випадок нових запусків і тісно обмінюються відповідною інформацією зі США та Японією, зберігаючи режим повної бойової готовності, повідомив JCS.

Після запуску Управління національної безпеки при президенті Південної Кореї провело нараду за участю представників Міністерства оборони та Об'єднаного комітету начальників штабів. На ній обговорили реакцію Сеула та оцінили вплив запуску на національну безпеку.

«У зв'язку з тим, що наразі тривають навчання Ulchi Freedom Shield, Управління наголосило на необхідності підтримувати ретельну готовність», – йдеться у заяві.

Також Пхеньян закликали припинити подібні провокації, які порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Запуск відбувся на тлі спільних військових навчань Південної Кореї та США, які проходять цього тижня. Їхню тривалість і масштаб було скорочено за наказом президента США Дональда Трампа.

Пхеньян традиційно різко засуджує спільні навчання Сеула та Вашингтона, називаючи їх репетицією вторгнення, і зазвичай відповідає на них серією випробувань зброї.

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