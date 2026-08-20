Міжнародний реєстр збитків відкрив шість нових категорій заяв

Заяви можуть бути подані про компенсацію за пошкоджене або знищене нерухоме майно.

Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією Україні, відкрив можливість подання заяв у шести нових категоріях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Заяви можуть бути подані про компенсацію за пошкоджене або знищене нерухоме майно.

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Категорії B1.3 та C1.3 (житлові приміщення) є аналогом раніше відкритої категорії для фізичних осіб (A3.1). Вони охоплюють знищення або пошкодження окремих житлових приміщень (квартир, приватних будинків, службового та відомчого житла), які перебувають у державній та комунальній власності або у власності юридичних осіб. Заяви можуть бути подані щодо вартості знищеного майна або витрат на його ремонт чи відновлення.

Місця загального користування у житлових будинках (B1.4 та C1.4) покривають знищення або пошкодження спільних просторів та конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків і гуртожитків: сходових кліток, під’їздів, коридорів, ліфтів, підвалів, технічних приміщень, фасадів, дахів та інженерних комунікацій. Ці об’єкти становлять суттєву частину матеріальної вартості будівлі, а витрати на їх відновлення, поточний чи капітальний ремонт підлягають належному документуванню та компенсації.

Категорія B1.5 охоплює будівлі та споруди публічного призначення, які перебувають у державній або комунальній власності та не класифікуються як об’єкти інфраструктури (наприклад, адміністративні будівлі, заклади культури та спорту тощо). Заяву можна подати щодо вартості знищеної будівлі/споруди або щодо витрат на її ремонт чи реконструкцію.

Категорія C1.5 призначена для юридичних осіб, нежитлове нерухоме майно яких було пошкоджене або знищене, якщо таке майно не використовувалося безпосередньо для ведення комерційної діяльності з метою отримання прибутку. Зокрема, це стосується нежитлових будівель, приміщень і споруд, які використовуються для громадської, благодійної, гуманітарної, релігійної чи соціальної діяльності. Заяви щодо комерційної нерухомості та інших прямих втрат бізнесу можуть бути подані у категорії C3.1, яка вже відкрита.

Заявниками у категоріях B можуть бути держава Україна в особі визначених законодавством суб’єктів та територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування. Категорії C доступні для юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України незалежно від форми власності, зокрема державних підприємств. Заяви подаються уповноваженими представниками через портал "Дія".

Як повідомлялося, Міжнародний Реєстр збитків раніше вже відкрив 23 категорії заяв.

Міжнародний Реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування.